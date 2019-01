UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Al termine del dodicesimo turno della categoria Under 17 provinciale, trovano il successo solo Cantalice e Pro Calcio Studentesca. Nella XII giornata dell'Under 16 provinciale romano (gironi D-E), perdono tutte le squadre reatine, tra cui Cantalice, unica formazione rimasta a punteggio pieno prima di questo weekend.Battendo 5-0 gli ospiti della Valle del Tevere, il Cantalice mantiene la vetta e va a +6 dal Città di Palombara, secondo in classifica a cui è spettato il turno di riposo. Per la squadra di casa, reti di Chelebi, Piras, Di Carlo, Biafora e Pasquali.La Pro Calcio Studentesca vince 2-0 in trasferta ai danni di Casali Poggio Nativo. Decisivi i gol di Corsi e Graziani. Antonio Pilati, mister Pro Calcio: «Ottima partita. Per la prima volta in questa stagione, non abbiamo subito reti. Già da diverse gare abbiamo migliorato la fase difensiva e questo è il segnale che il lavoro negli allenamenti sta dando i suoi frutti. Con l'aiuto del preparatore Quirini, stiamo facendo molta attenzione anche alla parte atletica. Sono molto contento della prestazione della mia squadra. I ragazzi hanno sicuramente meritato questo successo».Finisce 1-1 tra La Sabina e Sporting Rieti. I mirtensi vanno a segno con Serafini, gli avversari, invece, realizzano con Sestili. Daniele Antonini, tecnico La Sabina: «Gara molto intensa e combattuta. Siamo partiti bene, sprecando un paio di occasioni. In seguito, il loro gol, arrivato con un pizzico di fortuna, ci ha leggermente demoralizzato. Tuttavia, ci siamo riorganizzati ed abbiamo trovato il pari con una grande azione corale. Nel secondo tempo, siamo stati bravi a soffrire e a ripartire in contropiede. All'ultimo secondo, abbiamo anche sfiorato la rete della vittoria. Nel complesso, però, il pari mi sembra il risultato più giusto».In casa contro il Settebagni, la Pro Calcio Cittaducale non va oltre lo 0-0. Alla fine della partita, caratterizzata da una tensione in campo e sugli spalti tale da richiedere l’arrivo dei carabinieri, lo spogliatoio riservato agli ospiti è stato trovato fortemente danneggiato. Ora si attendono le decisioni del giudice sportivo.Infine, il Fiano Romano travolge in casa 12-0 la Brictense.Cantalice 30; Città di Palombara 24; Fiano Romano 23; Settebagni 22; Sporting Rieti 17; Casali Poggio Nativo, Pro Calcio Cittaducale 14; Valle del Tevere 11; Pro Calcio Studentesca 8; La Sabina 5; Brictense 1.Lo Sporting Rieti (nono a 13 punti) viene sconfitto 4-2 in trasferta dall’Atletico Zagarolo (undicesimo a 12). Oltre ad un autogol, i reatini segnano con Mostarda.Match rinviato per la capolista Cantalice (27 punti) sul campo Barco Murialdina (penultimo a 6).Ancora un k.o per lo Sport Selci, superato 5-0 in trasferta dal Fogliano. I sabini rimangono al secondo posto, a 21 punti insieme al Flaminia. Gli avversari, invece, si piazzano in sesta posizione a quota 15.