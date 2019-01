La classifica:

IL RITORNO IN CAMPO DELLE SQUADRE REATINE U17 E U16

RIETI – Nella mattinata dell’Epifania, lo Sporting Rieti viene sconfitto 4-2 in casa del Grifone Gialloverde nel recupero della nona giornata del campionato Under 16 provinciale romano (girone D). Per i reatini, che rimangono noni a 10 punti, gol di Perazzi e Lorenzini. Gli avversari del Grifone salgono, invece, a 15 punti e si piazzano in settima posizione.La Rustica 25; Achillea 22; Accademia Sporting Roma 21; Real Monterotondo, Tivoli 19; Ponte Di Nona 16; Grifone Gialloverde 15; Santa Lucia 12; Sporting Rieti 10, Torre Angela, Piana Del Cavaliere 7; Atletico Zagarolo 6; Settebagni 2; Navy Juniors 1.Dopo la sosta per le festività natalizie, nel fine settimana, le squadre di tutti i gironi dell’Under 16 provinciale romano torneranno in campo per la decima giornata. Stesso discorso per le compagini partecipanti all’Under 17 provinciale di Rieti.