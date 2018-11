UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Nel fine settimana da poco trascorso, si è giocata la sesta giornata dei campionati Under 17 provinciale e Under 16 provinciale romano (gironi D ed E). Nell’Under 17, vincono Cantalice, che mantiene così la vetta solitaria, e Casali Poggio Nativo. Nell’Under 16, successi per lo stesso Cantalice e Sport Selci.Trova altri tre punti e mantiene la vetta solitaria con 15 punti il Cantalice, che, in casa, travolge per 13-0 la Brictense. Per i reatini, oltre alle triplette di Sulpizi e Chelebi, alla doppietta di Di Carlo e ad un’autorete, segnano Mariantoni, Piras, Biafora e Rosati.Termina 3-2 per Casali Poggio Nativo la sfida contro gli ospiti della Pro Calcio Cittaducale. I padroni di casa segnano con Ippoliti, Culariu e Vittori, mentre i due gol degli avversari vedono la firma di Kume. Antonino Errante, tecnico Casali Poggio Nativo: «La partita è stata molto bella e combattuta. Grande agonismo e corretta quasi fino al termine. Questo perché al terzo minuto di recupero è un po’ degenerata e ha rischiato di finire in rissa. Arbitraggio oggettivamente inadeguato, che ha, per certi versi, penalizzato entrambe le squadre, sebbene noi abbiamo avuto più da recriminare. Al 5' del primo tempo passa in vantaggio il Cittaducale su nostro errore difensivo. Al 15' pareggiamo su punizione. Al 30' segniamo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco inesistente. Al 35' viene negato un rigore al Casali perché l'arbitro non vede una respinta con la mano sulla linea di porta di un giocatore degli ospiti. All'inizio del secondo tempo. il Cittaducale sciupa due palle gol e in ripartenza realizziamo il gol del vantaggio. Al 20' ci portiamo, poi, sul 3-1. Al 35' calcio di rigore per il Cittaducale, che accorcia. Al 2' di recupero il Casali realizza in contropiede il quarto gol, tuttavia l’arbitro prima concede il gol indicando il centro del campo, ma, dopo esser stato circondato e strattonato dai giocatori del Cittaducale, annulla la rete per presunto fuorigioco. Riprende il gioco, l'arbitro fischia la fine e si crea qualche alterco fra i giocatori delle due squadre. Con un po’ di fatica si riesce a riportare la calma. Meritatamente portiamo a casa il risultato. Ringrazio il mister della Pro Calcio Cittaducale per i complimenti, che abbiamo subito ricambiato». Commenta la gara anche Franco Monaco (Pro Calcio Cittaducale): «Siamo partiti bene, ma, in seguito, ci siamo persi per strada e gli avversari ne hanno approfittato».Brutta sconfitta per lo Sporting Rieti, battuto per 4-0 dai padroni di casa del Fiano Romano.Perde anche la Valle del Tevere: al termine del match contro il Settebagni, è 3-1 per gli ospiti. L’unico gol dei ragazzi di Pastorelli è segnato da Antonini.Per impraticabilità del campo, rinviata a data da destinarsi la sfida tra Pro Calcio Studentesca e Palombara.In questa giornata, turno di riposo osservato da La Sabina.Cantalice 15; Settebagni 12; Fiano Romano, Sporting Rieti 10; Palombara, Cittaducale 9; Casali Poggio Nativo 8; Valle del Tevere 4; Pro Calcio Studentesca 1; La Sabina, Brictense 0.Nella gara contro l’Achillea, lo Sporting Rieti non va oltre lo 0-0. Sporting ora a 7 punti, mentre l’Achillea è in vetta a 16 punti insieme a La Rustica e al Tivoli 1919.Vincono e convincono entrambe le reatine, Cantalice e Sport Selci, impegnate in questo raggruppamento: la prima batte in trasferta 1-0 il Riano (7 punti) grazie alla rete di Ramazzotti, mentre la seconda trionfa per 3-1 sul Flaminia (12 punti) grazie alla tripletta di Caprioli. Il Cantalice sale a 18 punti, mantenendo la vetta solitaria e il punteggio pieno, mentre lo Sport Selci è appena dietro a 15, condividendo posizione e cifra con il Fogliano.