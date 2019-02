RIETI - In relazione all’allerta vento che sta interessando il territorio reatino, è stato aperto il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Il numero telefonico di emergenza per contattare l’ufficio della Protezione Civile del Comune di Rieti è il seguente: 0746 287215



Si segnala che nelle prossime ore, secondo le previsioni, i venti tenderanno a rafforzarsi ulteriormente. Per questo si consiglia ai cittadini di prestare la massima prudenza e, se non strettamente necessario, di non uscire di casa e comunque di non transitare o sostare in zone alberate, in prossimità di cartelloni pubblicitari e stradali o di altri oggetti che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo.



