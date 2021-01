Ancora un allerta meteo: operativo il Coc del Comune di Rieti

RIETI - Il Centro funzionale regionale ha inoltrato un bollettino per la giornata odierna con allerta gialla per neve e criticità idrogeologica anche sull’Appennino di Rieti. In considerazione della nuova allerta, l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi, comunica che è attivo il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Rieti (è possibile contattare i numeri 0746287285 e 0746287215). Proprio Domeniconi in queste ore sta monitorando l’andamento della situazione, insieme ai volontari delle varie associazioni di Protezione Civile.

