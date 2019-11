RIETI - In considerazione dell’allerta “Arancione” per rischio idrogeologico per temporali di moderata criticità che stanno interessando in queste ore il territorio dell’Appennino di Rieti, il sindaco, Antonio Cicchetti, ha ordinato l’apertura del Coc - Centro Operativo Comunale.



Il numero telefonico di emergenza per contattare l'ufficio della Protezione Civile del Comune di Rieti è il seguente: 3358351541



