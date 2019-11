© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - C'era anche una delegazioni di allenatori iscritti alla sezione Aiac di Rieti, ieri a Formello, per la seduta didattica andata in scena sul campo d'allenameto della Lazio di Simone Inzaghi, maestro per un giorno. L'evento, organizzato dall'Aiac Lazio, ha visto la partecipazione di 150 tecnici provenienti da ogni angolo della regione che dopo aver assistito alla partitella in famiglia tra chi, nella Lazio, non aveva impegni con le Nazionali (Luis Alberto e Correa su tutti).Al termine della parte pratica, tutti in aula per ascoltare le parole di "Inzaghino" e dei suoi collaboratori più stretti, il vice Farris e Cecchi, per "registrare" e tenere a mente qualche nozione da riportare poi sul campo coi rispettivi gruppi. La delegazione reatina era composta da Luigi Masci, Simone Ortenzi, Luca Alessandrini, Luca Salvi, Lorenzo Bruni e Giuseppe Simonetti.«Per chi ha avuto modo di partecipare - dichiara il presidente dell'Aiac di Rieti, Stefano Valentini - è stata senza ombra di dubbio un'esperienza formativa importante: la Lazio di Inzaghi da qualche anno rappresenta un modello di gioco da studiare e l'attuale terzo posto in classifica generale è la testimonianza fattiva del lavoro che il tecnico biancoceleste svolge ormai da tre anni a Formello. Questo è stato uno dei tanti incontri svolti nell'arco della stagione come quelli di Barcellona, Roma, ma anche quelli con Milan, Inter e Juventus».