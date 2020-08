Il Rieti in campo tra la curiosità dei tifosi. Foto. Assente Montesi in quarantena. Gironi e calendari il 31 agosto

RIETI - Primo allenamento della stagione, al "Gudini", per il Rieti di Stefano Campolo che dopo essersi radunato in mattinata allo stadio, nel pomeriggio si è trasferito in centro città per iniziare a lavorare.



Accolta dal solito gruppo di aficionados amarantoceleste, la squadra non ha destato particolare curiosità perché tanti - forse troppi - volti erano sconosciuti ai più: una vera e propria nidiata di giovani "scortati" da Tirelli e Tiraferri, gli unici senatori rimasti ancora a Rieti dopo la retrocessione in serie D.

Ecco la dirigenza

In campo, insieme alla squadra e allo staff tecnico (Campolo-Pezzotti-Bianchetti) c'era l'avvocato Antonio Schilirò e Nicola Costanzo, quest'ultimo ad un passo ormai dalla nomina di direttore sportivo, dopo aver già ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile lo scorso anno.

Assenti e trattative

Assente di giornata, uno dei nuovi acquisti, vale a dire Alessandro Montesi, costretto a una quarantena che si concluderà il 1° settembre per essere stato a contatto con una persona risultata poi positiva al Covid-19. Fumata grigia, invece, sulla trattativa che potrebbe riportare l'esterno d'attacco romano Matteo Cericola in amarantoceleste: tra domanda e offerta c'è un po' di distanza e se ne riparlerà a fine settimana. Da lunedì, invece, il mercato dovrebbe definitivamente decollare perché dopo aver ottenuto le indicazioni di Campolo sulla qualità e l'assortimento del materiale umano attualmente a disposizione (molti under, pochissimi over), la società potrà puntellare l'organico nei ruoli strategici e cominciare a fare sul serio.

Girone e calendario

Infine, lunedì 31 agosto la Lega Nazionale Dilettanti renderà nota la composizione dei 9 gironi ed i relativi calendari: il Rieti spera di poter essere inserito nel girone E insieme alle umbre, le toscane e quelle laziali appartnenti alla zona nord della regione (Monterosi e Flaminia su tutte) ed evitare il girone G dove si ritroverebbe di fronte le sarde e le agguerrite compagini romane, a cominciare da Trastevere e Ostia Mare.

Ultimo aggiornamento: 20:23

