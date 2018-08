CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - «Il ponte di via Loreto Mattei? Le criticità sono note, tant’è che come avete ricordato anche voi de Il Messaggero, già nel 2001 fu oggetto di lavori importanti. Nuove verifiche sulle sue condizioni furono fatte dopo il terremoto del 2016 ma non rivelarono particolari criticità. Ora ripeteremo l’indagine su tutte le infrastrutture urbane per capire le criticità e stabilire una priorità negli interventi». L’assessore comunale all’Urbanistica Antonio Emili...