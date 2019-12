RIETI - Sottopasso di via Velinia, a Rieti, nuovamente allagato, come spesso accade in ogni occasione di pioggia intensa come nella giornata odierna.



Disagi per la circolazione, questa volta con una aggiunta: da un lato, le transenne, sono cadute: il risultato è che i veicoli, raggiunto il sottopasso, non sempre riescono a vedere in anticipo l'allagamento. Di conseguenza, raggiunto il sottopasso, si fermano all'ultimo momento e debbono tornare indietro, con ulteriori ripercussioni alla circolazione.