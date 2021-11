Rieti, allagamento in mattinata per alcuni locali degli uffici finanziari di viale Verani

Martedì 2 Novembre 2021, 15:29

RIETI - Piccoli, grandi disagi nel palazzo degli uffici finanziari di viale Verani. Un ampio allagamento ha causato questa mattina la momentanea non fruibilità di alcuni locali e temporanei disagi sia per l’utenza che per i dipendenti dei vari uffici interessati dalla perdita di acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rieti per valutare le cause del danno da acqua. Verosimilmente si sarebbe trattato di un guasto nella conduttura di adduzione dell’acqua. I principali problemi si sono verificati all’ultimo piano ma anche da altri livelli con disagi per gli uffici del Giudice di pace ma anche per quelli del Catasto e della Conservatoria il cui personale è andato poi ad occupare un unico piano.