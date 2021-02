Allagamenti, verso leggero peggioramento: Velino ingrossato dallo scioglimento delle nevi

RIETI - Si è riunito oggi pomeriggio, 19 febbraio, nuovamente il Centro Coordinamento Soccorsi per verificare l’esito dei continui monitoraggi e per attualizzare lo stato degli interventi.

La situazione complessiva è ad oggi stazionaria ma nelle prossime 24/36 ore, purtroppo, non è destinata a migliorare ma potrebbe evolvere anche verso un leggero peggioramento, non per effetto degli scarichi dalle dighe, ma a causa dello scioglimento delle nevi che ha determinato un ingrossamento del Velino.

Tale maggiore portata del fiume a partire dalla tarda mattinata di domani – sabato - farà crescere il livello a Terria e dunque persisteranno gli allagamenti con possibile interessamento di aree ulteriori e conseguente permanere dei disagi, senza però costituire pericolo.

In ogni caso la situazione, a maggior ragione, continuerà ad essere osservata e controllata dalle strutture operative di Protezione Civile per fornire, come di consueto, aiuto e supporto ai residenti.

