RIETI- Acqua e allagamenti al Liceo Scientifico "Carlo Jucci" di Rieti per la rottura accidentale di una tubatura dell'acqua. Nella notte sono state anche ritrovate aperte le finestre del bagno maschile e di quello femminile. Nei locali dei servizi igienici dedicati alle donne il tubo flessibile della conduttura dell'acqua è risultato rotto - causa usura - con un'abbondante perdita di acqua che, in poco tempo, ha provocato l'allagamento di quattro classi e dei corridoi. A mettere in allerta il personale Ata, corso immediatamente ai ripari, è stata l'attivazione del sistema di allarme e dei sensori installati all'interno del plesso scolastico. Le finestre erano state chiuse al momento della chiusura della scuola ma è stata esclusa l'ipotesi di un atto vandalico trattandosi di una rottura accidentale della tubatura probabilmente dovuta all'usura. Già in mattinata - non essendo oggi la scuola aperta agli studenti per gli esami di maturità - è stata ripristinata la normale attività scolastica.