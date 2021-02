Allagamenti, evacuati due fabbricati in via Comunali e a Piani Poggio Fidoni

RIETI - La situazione legata agli allagamenti continua ad essere seria e il Coc Centro Operativo del Comune di Rieti prosegue nell’attività di monitoraggio, rafforzamento argini e verifica delle abitazioni, attraverso l’impiego di 10 squadre di Protezione Civile.

Nella serata di ieri, giovedì 11 febbraio, il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato altre due ordinanze di evacuazione di due fabbricati in via Prati a Piani Poggio Fidoni e in via Comunali, per un totale di 12 persone, la maggior parte delle quali ha optato per sistemazioni alternative autonome mentre alcuni sono stati ricoverati in albergo.

Questa mattina le squadre di Protezione Civile proseguono il monitoraggio nelle aree più critiche, come quella di via Settecamini e via Comunali, oltre al ripristino e al rafforzamento dell’argine creato nei giorni scorsi a Terria.

Si ribadisce l’invito ad effettuare tempestive segnalazioni di necessità al Coc del Comune di Rieti che risponde ai numeri 0746287285 e 0746287215.

