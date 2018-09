di Emanuele Laurenzi

RIETI - Taverne allagate, cantine inagibili, garage invasi dall’acqua. Mobilio danneggiato, automobili e moto da ripulire dal fango e, soprattutto, un fastidioso senso di impotenza. E’ la situazione che hanno vissuto a causa dei temporali estivi i residenti dell’area di Micioccoli 2. Un centinaio di abitazioni distribuite tra via Barsanti e via Saragat, da anni al centro della cronaca per la mancanza di opere di urbanizzazione e i continui rinvii per il completamento di servizi essenziali, tra i quali un sistema fognario...