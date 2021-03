Allagamenti: in corso la stima dei danni da parte del Comune di Rieti

RIETI - L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi, comunica che, in attesa del rinascimento di stato di calamità naturale da parte del Governo – a seguito della richiesta inoltrata da Comune di Rieti e Regione Lazio – i tecnici e gli uffici della Protezione Civile del Comune di Rieti stanno procedendo, come da prassi, alla stima del danno subito dal territorio, anche attraverso la collaborazione delle associazioni di categoria del settore produttivo legato all’agricoltura e all’allevamento.

Nel frattempo, è in fase di elaborazione anche una procedura, che sarà messa in campo successivamente, a seguito dell’approvazione dello Stato di calamità, che coinvolgerà i cittadini nella più precisa e definitiva quantificazione del danno, anche attraverso le segnalazioni puntuali degli stessi cittadini. Anche per questa fase successiva verrà data tempestiva ed adeguata comunicazione alla popolazione e ai privati interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA