RIETI - Nel piccolo Comune del Reatino ha chiuso, lo scorso 31 dicembre, l'unico negozio di alimentari. Un fenomeno che, negli ultimi anni, è in crescita, si è verificato in altre realtà. Per i residenti, un problema in più: non per tutti è facile spostarsi per acquisti di prima necessità. La Bottega, aperta da oltre 40 anni, era l'alimentari, ma anche tabaccheria, merceria e vendeva un po' di tutto. Ora, per gli abitanti, serviranno nuove soluzioni.



