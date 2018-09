Ultimo aggiornamento: 09:18

RIETI - E’ uscito il nuovo video della band A Day in L.A. gruppo musicale per due terzi romano ed un terzo sabino visto che il chitarrista, vocalist e soprattutto protagonista dell’ultimo video “Strong” è Alessio De Santis, il quale è residente a Collevecchio. Ad annunciare la “Première” del nuovo video della band su Sky TG24 è stato lo stesso gruppo su facebook.Gli A Day In L.A. nascono a Roma nel marzo del 2014 dall’incontro tra la cantante Evee, il batterista Rick ed appunto il chitarrista Alessio De Santis. L’intento della formazione musicale quello di coniugare le diverse esperienze artistiche dei membri, già intenti a suonare diversi generi musicali sui palchi italiani ed europei. Ne scaturisce un mix esplosivo tra Rock, Punk, Dance ed Elettronica tant’è che a loro piace definirsi una band elettro/easy/pop/core. Trattandosi di un trio, sul palco fanno un massiccio uso di sequenze. Ciò li differenzia parecchio dalle classiche band elettroacustiche. Nel 2015 rilasciano il loro primo singolo “Last Summer” disponibile in tutti gli stores digitali. Nella primavera del 2017 il secondo singolo “Tonight”, anticipa l’uscita dell’album intitolato “Face My Fate” edito per Irma Records.Adesso è arrivato “Strong”, un video dove si trovano vite scosse, vissute sull'orlo della disperazione con uomini e donne che cercano di sconfiggere le proprie paure, debolezze e momenti di crisi. Il brano affronta la tematica della sopravvivenza dettata dal superamento delle avversità presentate dalla vita, come ad esempio la perdita di un affetto o il tormentato rapporto genitore/figlio. Strong però è anche forza, determinazione e voglia di rinascita ed è per questo che la melodia del brano suona come un incoraggiamento. Il video, scritto e diretto da Vincenzo Mario Cristi (Vinx de i Vanilla Sky) e Riccardo Righini, dove appunto il protagonista è il sabino Alessio De Santis, è stato girato a Roma presso la sede di MOT&SO e nella zona del Gazometro, nel quartiere Ostiense.La trama del video esalta la figura di Alessio, il chitarrista, che nel tentativo non riuscito di sconfiggere le sue crisi, prova ad impegnarsi nello sport e nel lavoro. Evee appare in diverse inquadrature, ma non riesce ad interagire con lui. Nella location dove il protagonista lavora si trova la band al completo che esegue il brano. Il protagonista, riacquisita la fiducia in sé, raggiunge la band imbracciando la chitarra, interagendo finalmente con loro in modo attivo e reale.