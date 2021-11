Alessandro Giuliani torna a Verona per motivi personali ma resta il gm del Real Sebastiani

RIETI - «Alessandro Giuliani è e sarà ancora il nostro General Manager». Ad affermarlo è Roberto Pietropaoli, socio di riferimento della SSD Real Sebastiani Rieti che, vista l’insistenza con la quale negli ultimi giorni il nome di Giuliani stesso veniva dato “in uscita” dall’organigramma societario, precisa quanto segue:

«Per motivi strettamente personali, Alessandro è costretto a tornare a Verona, ma questo aspetto non cambierà né il ruolo affidatogli in estate, né tanto meno il rapporto che ci lega a lui. Per la RSR l’uomo viene ancor prima del professionista, di conseguenza Giuliani continuerà a ricoprire il ruolo di General Manager lavorando da remoto e, compatibilmente coi suoi impegni personali, sarà a Rieti»

«Ringrazio Roberto Pietropaoli e l’intera società per l’opportunità concessami, così come non posso non rimarcare la sensibilità e l’umanità mostrata in questo frangente. Pur non potendo essere presente fisicamente nelle dinamiche quotidiani del club, il mio impegno per la RSR resterà immutato», afferma Giuliani.