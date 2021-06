Istituto Alda Merini: musica, passione e relazione. Ecco i risultati dei concorsi musicali

Sabato 26 Giugno 2021, 11:26

RIETI - «La musica è da sempre il vero e autentico canale di comunicazione, attraverso il quale i ragazzi possono esprimersi e manifestarsi, così noi a scuola ci siamo messi un po’ in gioco, provando a rispondere a tutto questo silenzio intorno a noi con le note», inizia così la nota dell'Alda Merini.

«La musica aiuta, e partecipare a un concorso può essere per i ragazzi motivo di orgoglio passione e relazione d’insieme uniti ad un alto valore didattico/educativo. Eccoci quindi di nuovo a raccontare dei loro successi, dei loro premi, essendone fieri, fieri non solo dei risultati raggiunti, ma anche dell’aiuto che ci hanno dato... a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori... (citando l'elaborato d’esame di una nostra alunna di terza media)».

«I docenti dell'Alda Merini, felicissimi e soddisfatti dei premi conseguiti, ringraziano la dirigente professoressa Irene Di Marco per il continuo supporto al corso musicale e stringono alunni e famiglie in un affettuoso abbraccio virtuale, buone vacanze a tutti».

Ecco gli ultimi risultati.

Concorso InArte (Sicilia)

Classe di Flauto guidata dal professor Marco Bruni

prima media

2° premio Carillo Miriam punti 87/100

2° premio Dolso Alessia punti 85/100

seconda media

2° premio Alaimo Samuel punti 87/100

3° premio Tavani Clarissa punti 79/100

terza media

2° premio Sestili Tommaso punti 88/100

2° premio Aguzzi Andrea punti 87/100

Classe di Pianoforte guidata dalla professoressa Jelena Rudika

prima media

1° premio Marchetti Gaia punti 93/100

2° premio Gira Giulia punti 89/100

2° premio Pennacchini Viola punti 81/100

3° premio Faraglia Michael punti 78/100

seconda media

2° premio Franceschini Riccardo punti 89/100

3° premio Passalia Federico punti 74/100

terza media

1° premio assoluto Blasi Sebastiano punti 97/100

1° premio Ferretti Jasmine punti 94/100

1° premio De Paola Caterina punti 93/100

1° premio Di Bartolomeo Chiara punti 91/100

2° premio Angelucci Lorenzo punti 87/100

2° premio Aguzzi Simone punti 83/100

Concorso “Accordarsi è sempre possibile” - Trento

Classe di Chitarra guidata dal professor Gianmario Troiani

prima media

2° premio Battilocchi Luca punti 91/100

3° premio Dell’Uomo D’Arme Miriam punti 89/100

3° premio Evangelisti Lavinia punti 89/100

seconda media

2° premio Consilvio Elena punti 90/100

3° premio Berardi Sofia punti 87/100

3° premio Morreale Gaia punti 89/100

terza media

1° premio Paolocci Martina punti 95/100

2° premio Bordi Niccolò punti 90/100

2° premio Valeriani Maria punti 94/100

musica d’insieme

1° premio Ensemble di chitarre classe terza (Bocchini Irene, Bordi Niccolò, Goga Noemi, Paolocci Martina, Ponzani Roberta, Valeriani Maria) punti 96/100

Concorso “Accordarsi è sempre possibile” - Trento

Classe di Violino guidata dalla professoressa Monica Bonanno

prima media

3° premio Rodorigo Sofia punti 87/100

3° premio Santarelli Marta punti 87/100

3° premio Angelucci Matilde punti 86/100

seconda media

3° premio Mariorenzi Elisa punti 87/100

Classe di Pianoforte guidata dalla professoressa Jelena Rudika

prima media

1° premio assoluto Marchetti Gaia punti 100/100

1° premio Gira Giulia punti 98/100

2° premio Faraglia Michael punti 90/100

seconda media

3° premio Franceschini Riccardo punti 88/100

terza media

1° premio assoluto Blasi Sebastiano punti 100/100

1° premio Angelucci Lorenzo punti 98/100

2° premio De Paola Caterina punti 94/100

2° premio Ferretti Jasmine punti 93/100

3° premio Di Bartolomeo Chiara punti 88/100

Musica d’insieme

2° premio Ensemble di Tastiere classi prime (Costa Lucrezia, Cortegiani Gioia, Gira Giulia, Faraglia Michael, Marchetti Gaia, Pennacchini Viola, Zhang Ying Yu) punti 94/100

2° premio Ensemble di Tastiere classi terze (Aguzzi Simone, Angelucci Lorenzo, Blasi Sebastiano, Di Bartolomeo Chiara, Ferretti Jasmine) punti 92/100

Concorso Musicale Nazionale “Esperia – note sul registro” – Albese con Cassano

Classe di Violino guidata dalla professoressa Monica Bonanno

prima media

2° premio Rodorigo Sofia punti 90/100

2° premio Santarelli Marta punti 90/100

3° premio Angelucci Matilde punti 87/100

seconda media

2° premio Mariorenzi Elisa punti 90/100

3° premio Petroni Cecilia punti 86/100