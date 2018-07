di Emanuele Faraone

RIETI - L’esame dell’alcol-test lo inchioda: guida in stato di ebbrezza. Ma l’uso del colluttorio - che prima lo aveva messo nei guai - lo scagiona in tribunale. Termina con la formula assolutoria più ampia «per non aver commesso il fatto» pronunciata dal giudice monocratico, Luana Giannetti, la vicenda giudiziaria di un 22enne reatino colpevole - fino a prova contraria - di aver provveduto alla propria igiene orale utilizzando un colluttorio a base alcolica (96%). I FATTI Il giovane, di ritorno da una...