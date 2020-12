Arriva la tombola a distanza per l'Alcli Giorgio e Silvia

RIETI - Tutto pronto per la tradizionale Tombola promossa ormai da molti anni dall’Alcli Giorgio e Silvia per tutti gli amici dell’associazione. Un momento di socializzazione e di condivisione molto atteso non solo dai bambini ma anche dagli adulti legati all’Alcli. La Tad, la Tombola a distanza si svolgerà mercoledì 30 dicembre alle ore 18 sulla piattaforma Zoom grazie al supporto tecnico del Gruppo Comunicazione.



«Ci teniamo tanto a questi momenti più spensierati perché siamo tutti i giorni a contatto con il dolore e la sofferenza delle famiglie che stanno combattendo il tumore e in questi anni ci siamo resi conto che donare un sorriso e un pò di spensieratezza è davvero necessario soprattutto nei periodi più brutti» sottolinea la Presidente dell’Alcli, Santina Proietti nell’imminenza della tombolata di fine anno che attraverso un tabellone elettronico e la divertente smorfia napoletana, rinnoverà la magia di un gioco natalizio caro a tutti, anche se ognuno sarà nella propria casa.



Nonostante la pandemia infatti l’associazione non ha voluto interrompere la bella tradizione della Tombolata in Casa Alcli e quest'anno a tutti gli amici dell'associazione è stato inviato un link per iscriversi alla Tombola su Zoom! Non potendo portare ognuno dei premi come si usava fare nelle tombolate precedenti, il Consiglio direttivo, rispettando la normativa anti Covid, ha stretto una collaborazione con il Gran Caffè la Lira, il Bar Pasticceria che ogni anno partecipa alla Camminata per la Vita e che metterà a disposizione delle consumazioni per i fortunati vincitori degli ambi, terni, quaterne, cinquine e tombole.



«Vorrei fare un augurio alla città che ci è sempre stata vicina in tutte le iniziative e ci rinnova sempre la fiducia - ha concluso Santina Proietti - Ho letto un giorno che la felicità si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo qualcuno si ricorda di accendere la luce. In questo Natale e per il prossimo anno, scegliamo la luce, la speranza, senza avere paura. Noi non possiamo cambiare il mondo, ma nel nostro piccolo abbiamo deciso di restare sempre vicino alle persone più deboli per le quali siamo pronti ad affrontare ogni ostacolo. Auguri di cuore per un anno di rinascita per tutti».

