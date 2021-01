Alcli e il servizio civile nazionale. Proietti: «Il più prezioso investimento per la comunità è nei nostri giovani»

RIETI - Il Servizio Civile è una scelta che cambia la vita e l'Alcli da molto anni accoglie nella sua famiglia, tanti giovani che vogliono vivere questo importante percorso di crescita personale e di formazione.



771 giovani prenderanno servizio presso gli enti della rete Giovani energie di Cittadinanza e dei partner di Csv Lazio coinvolti a sostegno del volontariato e in azioni solidali in tutta la Regione e non solo con il Bando Italia e altri 38 con Garanzia Giovani Lazio.Possono candidarsi i giovani che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 28 (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), cittadini italiani o degli altri Paesi dell’Unione europea o cittadini non comunitari purché regolarmente soggiornanti.



Si ricorda che si può presentare domanda per un solo progetto e la domanda può essere presentata esclusivamente on line‚ da PC‚ smartphone o tablet‚ accedendo alla piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it tramite Spid‚ il Sistema Pubblico di Identità Digitale. È possibile candidarsi ad un solo progetto e per una sola sede di attuazione.



Non possono presentare domanda i giovani che:

- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

- abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

- abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.



Il Csv Lazio ha fissato 3 Sportelli informativi on line, per dare informazioni più dettagliate, rispondere a dubbi e indirizzare alla scelta:

venerdì 8 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - link per accedere: https://global.gotomeeting.com/join/355667965

lunedì 11 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - link per accedere: https://global.gotomeeting.com/join/146336325

martedì 12 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - link per accedere: https://global.gotomeeting.com/join/801572765

C'è tempo fino alle ore 14.00 dell'8 febbraio 2021 per presentare la domanda.



«I giovani sono la parte più bella della nostra società, sono il nostro futuro e dobbiamo dedicare le nostre energie alla loro crescita e formazione – dichiara la Presidente dell'Alcli, Santina Proietti – riteniamo che l'attività di volontariato possa essere una risorsa preziosa nella vita di ogni persona e per i giovani può rappresentare una stella polare, una guida valoriale e come ha detto il Vescovo Domenico Pompili al Meeting dei Giovani, noi adulti dobbiamo spronarli a non barattare «per un piatto di lenticchie» i sogni, magari perché «intristiti da quello che ci dicono gli altri». Non farsi condizionare dalle «proprie paure», ma inseguire i «propri desideri». I nostri volontari saranno disponibili previa appuntamento, a dare tutte le ulteriori informazioni in merito al servizio da poter svolgere all'interno dell'associazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA