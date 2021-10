Alcli e Mensa di Santa Chiara insieme per la prevenzione

Venerdì 29 Ottobre 2021, 09:13

RIETI - Continua la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione contro i tumori nell’ambito dell’Ottobre Rosa, l’Alcli insieme alla Mensa di Santa Chiara sarà presente domenica 31 ottobre dalle ore 10.30 davanti alla Chiesa di S.Barbara in Agro grazie alla disponibilità del Parroco Don Fabrizio Borrello, anche guida spirituale dell’Alcli.

«Abbiamo pensato come gruppo di prevenzione Alcli Donna di raggiungere anche le persone maggiormente in difficoltà come quelle che sono costrette a rivolgersi alla Mensa di Santa Chiara – ha commentato la volontaria dell’Alcli Marisa Sciarrini coordinatrice del gruppo di prevenzione – Ci sono gli ultimi, gli invisibili. Dai clochard a persone impoverite dalla crisi che non hanno né voglia né possibilità di curarsi e allora andiamo noi da loro, perché tutti devono avere la stessa possibilità di accesso agli esami gratuiti che spesso salvano la vita».

La responsabile della Mensa di Santa Chiara, Stefania Balloni ha accolto immediatamente l’iniziativa dell’Alcli Donna promuovendo e sostenendo la sensibilizzazione proprio tra gli ospiti della Mensa, contattati da lei direttamente. Quindi Alcli e Mensa di Santa Chiara raccoglieranno il 31 ottobre le adesioni agli screening per i tre tipi di tumore ( colon retto, mammella, cervice uterina) inseriti nell’Ottobre Rosa, la campagna di prevenzione promossa in collaborazione con Asl, Regione Lazio e Lilt.



I volontari vi aspettano domenica 31 ottobre dalle ore 10.30 davanti al piazzale della Chiesa Santa Barbara in Agro in via Chiesa Nuova, 165.