RIETI - Il consiglio direttivo dell'Alcli, in questi mesi di emergenza sanitaria, in modalità diversa, ha continuato a svolgere l'importante compito di gestione e organizzazione delle attività dell'associazione che si sono rese molto più complesse nel periodo covid, ma ancora più necessarie.A causa sempre dell'emergenza non è stato possibile svolgere l'annuale Assemblea dei soci, l'appuntamento istituzionale più importante nella vita dell'associazione in cui tutti i soci si confrontano sull'attività svolta e ricevono una puntuale e dettagliata relazione per il bilancio dell’Associazione, con un'attenzione particolare sui progetti realizzati con i proventi del 5x1000.Dopo il diffondersi del Covid-19 nel tardo febbraio 2020, sono state rinviate diverse scadenze fiscali, tra cui la presentazione della dichiarazione dei redditi e conseguentemente l’assegnazione della preferenza del 5×1000.Da molti anni grazie ai proventi del 5x1000, l'Alcli ha potuto contribuire a migliorare le cure dei malati e la loro qualità di vita. E' stato possibile sostenere l'assistenza domiciliare, il trasporto dei malati, la ricerca, l'ospitalità nella Casa di Accoglienza e tutte le attività a totale sostegno delle famiglie impegnate nelle terapie.Il Consiglio Direttivo ringrazia anticipatamente tutti coloro che «anche quest'anno decideranno di affidare la propria preferenza del 5x1000 alla nostra associazione consentendoci di sostenere i malati oncologici e il nostro Ospedale provinciale», afferma il Consiglio direttivo.