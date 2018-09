RIETI - Un nuovo albero, trascinato dalla corrente del fiume Velino, è rimasto incastrato questo pomeriggio sotto il ponte di via Roma.



L'albero, che sicuramente sorgeva sulle sponde del fiume e che forse è stato abbattuto dalle forti raffiche di vento di questi ultimi due giorni che hanno spazzato in lungo e in largo la provincia, dopo essere caduto nel fiume è stato trascinato fino in città per poi incagliarsi, puntualmente, tra i resti romani che sono proprio sotto la volta del ponte di via Roma.



La segnalazione è stata fatta da un cittadino e sono stati avvertiti anchei vigili del fuoco che provvederanno ora a rimuoverlo. © RIPRODUZIONE RISERVATA