RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina all'altezza del Ponte Romano, su via Roma, per mettere in sicurezza un albero adiacente ad una strada laterale che aveva dei rami pericolanti.

Grazie all'ausilio della scala aerea i pompieri sabini hanno tolto le parti pericolose e dopo un'ora circa di lavoro hanno riaperto la via al passaggio sia stradale che pedonale.

