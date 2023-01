Mercoledì 1 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Un proverbio ormai dimenticato spiega che “l’Epifania tutte le feste si porta via” nonché, aggiungiamo, tutto quanto riguarda le celebrazioni di fine anno. Ma andiamo con ordine. Ai primi di dicembre, ai lati della fontana di piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore di Rieti, furono posti un tripode illuminato alto circa 4 metri, sotto al quale scattare delle suggestive fotografie, e il classico albero di Natale che, come recita l’insegna che ne avvolgeva il basamento, era stato donato alla città dal Rotary Club di Rieti, per celebrare il suo 70° anniversario.

Ciò premesso, passata abbondantemente l’Epifania, il maltempo, le piogge torrenziali e, dulcis in fundo, una nevicata, hanno ritardato la rimozione del tripode e dell’albero, avvenuta la settimana scorsa. Però non tutto è stato portato via, perché l’insegna quadrata del Rotary, ieri mattina era ancora lì, vicino alla fontana, tra l’altro spostata nella posizione riprodotta nella fotografia da un volenteroso cittadino, poiché inizialmente era stata abbandonata - è il caso di dirlo - in una posizione che ostacolava il passaggio delle poche auto che transitano in piazza.

Le operazioni. A questo punto, ci si chiede che genere di “scaricabarile” sia avvenuto la mattina delle rimozioni di albero e tripode, tanto da non rimuovere quell’insegna. Fu solo una banale amnesia di chi liberò la piazza oppure, in una sorta di palleggio di competenze, qualcuno avrà pensato: “Domattina ci penseranno quelli dell’Asm”?.

All’atto pratico però, di albe ne sono già trascorse diverse e l’insegna ieri mattina era ancora lì. Tra l’altro, è assai difficile non notarla, essendo alta più di un metro, oltre a occupare quasi 3 metri quadrati di spazio. Possibile non l’abbia vista nessuno? A cominciare da quelli dell’Asm che - ammesso che non fosse loro competenza - avrebbero almeno dovuto segnalare la questione. Possibile che qualche assessore o consigliere di passaggio verso l’adiacente Comune - anche se ormai, con la Ztl, in piazza ci passano in pochi - o quanto meno sbirciando dalle finestre del Comune non l’abbia notata? In qualsiasi caso la risposta è no. Nel frattempo, i cittadini, non solo residenti, aspettano che qualcuno si assuma la responsabilità di rimuovere quell’insegna.