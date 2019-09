RIETI - Una gigantesca quercia si è abbattuta nel pomeriggio lungo via Villaggio Cotilia nel territorio del Comune di Cittaducale. Lo schianto è avvenuto immediatamente dopo il transito di un veicolo mentre il conducente dell'auto che veniva immediatamente dietro è riuscito a frenare appena in tempo evitando così di essere schiacciato dall'enorme tronco. Per lui solo alcuni attimi di paura. L'alberatura, con tronco e chioma, ha completamente bloccato il traffico veicolare lungo la via che è rimasta chiusa per circa due ore prima della rimozione del corpo vegetativo. Sul posto personale del corpo di polizia municipale di Cittaducale, alcuni operai del Comune e una squadra di vigili del fuoco che ha effettuato le operazioni di taglio e rimozione. © RIPRODUZIONE RISERVATA