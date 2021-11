Rieti, alberi e rami pericolanti: tratto chiuso a pedoni e ciclisti

RIETI - Pericolo alberi. In tanti, tra runners, sportivi, ciclisti e pedoni, hanno dovuto fare dietrofront oppure percorrere il passaggio alternativo a causa della chiusura del tratto pedonale che dal ponte "Andrea Milardi" sul fiume Velino porta al Lungovelino Don Giovanni Olivieri. Sono di nuovo alberi e rami pericolanti ad incombere dall'alto e che hanno reso necessaria, per motivi di sicurezza, la chiusura al transito.

Nei giorni scorsi, in più occasioni, si erano susseguiti interventi da parte dei vigili del fuoco di Rieti a causa della pericolosità di alcune piante, sempre nello stesso punto. Nonostante gli interventi, nei giorni scorsi si è reso necessario un nuovo sopralluogo congiuntamente con il personale tecnico del Comune di Rieti che poi ha provveduto al transennamento dell'area in un punto dove ci sono lunghi e sporgenti rami secchi che, ad oggi, rappresentano un pericolo per l'incolumità dei tanti sportivi (e non) che percorrono quel tratto.