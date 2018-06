di M.Cav.

RIETI - Alla fine, dopo sei anni di inchieste, sequestri confermati dal Riesame e dalla Cassazione, diverse udienze in tribunale, secondo la procura l’unico reato emerso per arrivare a una sentenza di condanna nella discussa vicenda legata al convitto Costaggini, sulla via Salaria, è rappresentato dai lavori edilizi eseguiti in un edificio ricadente in area sottoposta a vincolo per rischio idrogeologico, senza il necessario nullaosta da parte dell’Ardis. I PASSAGGI Una contravvenzione edilizia, per la quale il pubblico...