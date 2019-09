Rieti, l'Alberghiero torna ad Amatrice

Ultimo aggiornamento: 16:11

«Entusiasmo dei genitori e dei ragazzi per l’inizio dell’anno scolastico dell’Alberghiero di Amatrice. Oggi è stato il turno dei ragazzi del terzo anno, tra qualche giorno inizieranno quelli del quarto e mi auguro che per loro quest’anno rappresenti una grande esperienza. Riportare l’Alberghiero ad Amatrice dopo tre anni è un piccolo grande risultato e sono davvero orgoglioso di aver avuto l'opportunità di lavorarci insieme al personale dell’Istituzione Formativa, la Regione e le amministrazioni locali. Ora ci aspettiamo veloci passi avanti per la costruzione del nuovo Polo Alberghiero», commenta il presidente della Provincia, Mariano Calisse.E’ invece il presidente dell’Istituzione Formativa, Cinzia Francia, a sottolineare la cura e il lavoro di rete con cui è avvenuto questo ritorno: «Viene garantito il trasporto giornaliero per i ragazzi provenienti da Rieti e zone limitrofe. Inoltre i ragazzi durante il periodo di residenza soggiorneranno negli agriturismi del paese, in modo da coinvolgere anche le attività del territorio: l’Alberghiero è una opportunità per tutto il territorio di Amatrice».A riprova di questo il dirigente provinciale Fabio Barberi racconta del rapporto con le altre sedi educative: «Con i ragazzi del terzo e quarto anno ripartiamo ad Ottobre con il progetto “A Scuola con Gusto” in collaborazione con il Comune, nel quale gli allievi dell’alberghiero preparano i pasti per gli allievi delle Scuole Elementari e Medie di Amatrice».