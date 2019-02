© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La solidarietà è tornata ad essere protagonista dello scambio culinario – culturale che dal 18 al 21 febbraio ha visto nuovamente insieme gli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice e i colleghi del Centro Formativo Provinciale Zanardelli di Ponte di Legno, in provincia di Brescia.Nell’aprile dello scorso anno 43 studenti e quattro accompagnatori dell’Istituto alberghiero della Lombardia sono stati accolti a Rieti. Precedentemente erano stati i reatini a raggiungere Brescia per il gemellaggio, nato a seguito del sisma.«Ringraziamo l’Istituto che è tornato ad accoglierci – ha spiegato Anna Fratini, direttrice del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice – Sono stati giorni importanti per i nostri studenti che, accompagnati dai docenti di tecnica sperimentale, hanno potuto sperimentare nuove ricette e vivere l’esperienza dell’albergo-scuola. Un momento importante nel cammino di crescita, fatto di scambi reciproci tra le nostre due realtà».