RIETI – In archivio la terza giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e la prima giornata del campionato Under 19 provinciale. Nella categoria regionale, sconfitte per Alba e Valle del Tevere; in ambito provinciale, buona la prima per Cantalice, Selci e Poggio Mirteto, che vincono rispettivamente contro Equicola, Maglianese e Spes Poggio Fidoni.Cade, dopo la vittoria nel derby la scorsa settimana, l’Alba Sant’Elia, che viene sconfitta 2-0 in casa del Tor Sapienza. Con questa sconfitta, l’Alba rimane a quota 3 punti, mentre il Tor Sapienza sale a 9, rimanendo a punteggio pieno. Il tecnico dell’Alba Sant’Elia, Danilo Renzi: «Abbiamo giocato sul campo di una delle squadre, sulla carta, più accreditate del girone. I ragazzi hanno affrontato la gara a viso aperto, cercando di fare il proprio gioco. Nel primo tempo, ci sono state un paio di occasioni per parte, ma nessun gol. A metà della seconda frazione di gioco, l'equilibrio è stato interrotto da un calcio di rigore per il Tor Sapienza che ci ha visto andare sotto nel punteggio. Il tentativo di pareggio è stato vanificato da una mischia nella nostra area di rigore, terminata con uno sfortunato autogol. Pur non avendo raccolto punti, dobbiamo essere consapevoli di potercela giocare contro tutti. Ora testa al prossimo impegno di sabato, al Gudini contro il Licenza, dove cercheremo di regalarci qualche soddisfazione».Perde tra le mura amiche anche la Valle del Tevere, sconfitta con il risultato di 3-0 contro la Polisportiva De Rossi. Con questo k.o, il terzo nelle prime tre partite, i reatini rimangono ultimi in classifica a zero punti, mentre la Polisportiva De Rossi rimane a punteggio pieno, salendo a 9. Il tecnico della Valle del Tevere, Giorgio Brunacci: «Nonostante la sconfitta, al termine della partita, ho avuto dalla squadra dei segnali positivi. I ragazzi, gradualmente, si stanno amalgamando sempre di più, perciò sono ottimista per le prossime gare, nelle quali daremo del nostro meglio».: Fiano Romano – Città di Palombara 7-3; Football Riano – Atletico Torrenova 0-1; Grifone Gialloverde – Accademia Real Tuscolano 0-2; Libertas Centocelle – Eretum Monterotondo 1-5; Licenza – Guidonia 2-2; Lupa Frascati – Castelnuovese 4-1.: Polisportiva De Rossi, Accademia Real Tuscolano, Tor Sapienza 9; Eretum Monterotondo, Atletico Torrenova 7; Licenza, Lupa Frascati, Libertas Centocelle 4; Alba Sant’Elia, Castelnuovese, Riano, Fiano Romano, Grifone Gialloverde 3; Guidonia 1; Città di Palombara, Valle del Tevere 0.Vince all’esordio Cantalice, con il risultato di 2-1 all’Equicola. Per la squadra di casa, a segno Provaroni e Lelli, per l’Equicola, De Massimi. Il dirigente dell’Equicola, Enrico Di Bartolomeo: «Partita vera tra due belle squadre! Andiamo in vantaggio, ma subito il Cantalice pareggia e, sul finire del primo tempo, sigla il secondo gol. Secondo tempo combattuto, tuttavia, alla fine, il Cantalice prende l’intera posta in palio. Ora testa al derby del fine settimana con il Salto Cicolano».Parte bene anche il Poggio Mirteto, che vince 4-1 in casa della Spes Poggio Fidoni. Per gli ospiti, a segno su rigore Di Mario, due volte Nese e di nuovo su rigore Ferrari; per la Spes, l’unica rete è siglata da Capretto. Il tecnico della Spes, Gabriele D’Orazio: «La squadra è nata un po’ tardi e lavoriamo insieme da meno di un mese. La rosa è praticamente nuova, essendo tre/quattro i giocatori dello scorso anno. Siamo scesi in campo schierando 2 fuoriquota e diversi esordienti per la categoria, al cospetto di una squadra che, al fischio d’inizio, vedeva in campo quattro ‘99 e cinque 2000. Il Poggio Mirteto è attualmente una compagine senz’altro più fisica ed organizzata della nostra, come si è visto anche da alcune trame di gioco del primo tempo. Va detto che probabilmente la partita sarebbe andata però diversamente se dopo due minuti non fosse stato concesso un rigore quantomeno discutibile all’avversario (come quello dell’1-4 al 98'). Episodio che ci ha un po' bloccati ed innervositi. Primo tempo comunque in pieno controllo dell’avversario. Nella seconda frazione, abbiamo cambiato qualche interprete, siamo riusciti ad accorciare e abbiamo anche creduto di riuscire a riacciuffare il risultato, ma non ci siamo riusciti. Ora testa bassa e lavorare».Successo, poi, per il Selci, che vince in casa della Maglianese per 1-0. Per gli ospiti, in gol Adami.Sconfitto, in casa del Real Monterotondo per 4-2, è il 4 Strade. Per i reatini, segnano Aniballi e Roselli. Il responsabile del settore giovanile del 4 Strade, Domenico Micangeli: «Partita maschia contro un Monterotondo che è apparso una squadra organizzata, composta da elementi validi. Noi siamo partiti contratti e timorosi, andando sotto 3-0. Poi abbiamo avuto una grandissima reazione, portando il risultato sul 3-2 e andando più volte vicini al pareggio. Sfortunatamente abbiamo, poi, subito il 4-2 in contropiede».Finisce, infine, 1-1 la sfida tra Poggio Nativo e Passo Corese. Per la squadra di casa, a segno Fiorentini, per gli ospiti, Ademi. Alex Zossolo (Poggio Nativo): «Abbiamo mantenuto un alto livello di attenzione e concentrazione per tutto l'arco della partita con circa otto/nove occasioni da gol; tiri subiti in porta 0, ma una sola mezza indecisione ci ha fatto subire un gol; siamo andati molto bene sul piano atletico, considerando l'esordio di una squadra nuova in prima giornata di campionato. Sempre nella prospettiva di un’ulteriore crescita, possiamo ritenerci soddisfatti».Non si è disputata la sfida tra Salto Cicolano e Amatrice: la gara è stata rinviata al 20 dicembre. In questa prima giornata, ha riposato Brictense.: Poggio Mirteto, Selci, Real Monterotondo, Cantalice 3; Passo Corese, Poggio Nativo 1; Amatrice (una partita in meno), Brictense (una partita in meno), Salto Cicolano (una partita in meno), Equicola, 4 Strade, Maglianese, Spes Poggio Fidoni 0.