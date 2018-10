IL PUNTO

RIETI - Dopo una cocente sconfitta nella prima uscita stagionale, l’Alba Sant’Elia é pronta a ripartire con il piede giusto. La formazione granata é uscita sconfitta dal “Gudini” di Rieti nella sfida di domenica scorsa contro Bf Sport. Per la prossima giornata, i ragazzi di mister Fioravanti sfideranno la formazione romana del Futbol Montesacro.Poche le new entry nella formazione reatina. Al gruppo storico, si sono aggiunte sei facce nuove: un difensore, tre centrocampisti e due attaccanti. Obiettivo del club, come ci spiega il dirigente Ianni é quello di «bel figurare». «Sarà difficile - continua Ianni - ma faremo del nostro meglio».: «Abbiamo fatto una buona preparazione precampionato, giocando quattro amichevoli: contro Contigliano, S.Susanna, Reate United ed abbiamo partecipato al memorial Berardi con Rufinese e Real Vazia. A noi serviva di fare allenamento e siamo soddisfatti per l’impegno e la determinazione dei ragazzi. Sarà un campionato molto difficile e duro poiché ci sono squadre molto attrezzate per arrivare alla vittoria finale. Cercheremo di fare del nostro meglio. Sappiamo cosa ci aspetta ma non ci tireremo indietro. Ce la metteremo tutta per ben figurare in questa competizione».: Francesco Napoleone (confermato), Valentino Santucci (c.).: Alessandro Cesaretti (c.), Riccardo Alesse (c.), Igino Palluzzi (c.), Simone Samperna (c.), Daniele Fraschetti (da Spes Poggio Fidoni), Nicoló Federici (c.).: Alessio Cesaretti (c.), Marco Caffarelli (c.), Matteo Cardini (c.), Andrea Giovannelli (da Atletico S.Lorenzo), Juri Liberali (c.), Simone Berardi (c.), Samuele De Grandis (da Atletico S.Lorenzo), Riccardo Silvestri (c.), Dario Galloni (da Contigliano).: Luca Di Giuliani (da Castelnuovo Di Farfa), Giovanni Bertone (c.), Mattia Scardaoni (c.), Jean Garcia (da Atletico Caramineo).: Marco Pitoni.: Paolo Colasanti, Andrea Colasanti, Marco Ianni, Paolo Rosati, Dino Grifoni, Blerton Latifi.: Marcello Fioravanti.