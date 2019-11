PROGRAMMA GARE, VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Si accendono i riflettori sulla settima giornata del campionato di Prima categoria. Weekend ad alto tasso emotivo, con ben 4 derby tra squadre reatine: a Rieti, appuntamenti al “Gudini”, dove si giocherà il match d’alta classifica tra Alba S.Elia e Poggio Mirteto, e al “Chiani”, dove andrà in scena la sfida tra la retrocessa Spes Poggio Fidoni e la matricola Valle del Peschiera; in Sabina match di cartello a Talocci, dove si incroceranno la neopromossa Borgo Quinzio ed un Atletico Canneto in crisi di risultati, ed a Castelnuovo di Farfa, che vedrà la formazione castelnuovese affrontare i gialloverdi di Ginestra. L’altra reatina rimasta, la new entry Atletico Sabina, ospiterà tra le mura amiche la capitolina Alma Parioli.A Roma, intanto, spazio ad altre stracittadine: Tor di Quinto affronterà in casa il Mideporte Colle Salario, mentre il Castrum Monterotondo farà visita alla Virtus Roma, quest’ultima appollaiata in vetta alla classifica a pari punti con l’Alba S.Elia. Infine, il III Municipio cercherà la vittoria davanti ai propri tifosi contro l’Eretum.III Municipio-Eretum (arbitro Cecchi di Roma 2)Alba S.Elia-Poggio Mirteto (arbitro Amato di Tivoli)Atletico Sabina-Alma Parioli (arbitro Ventura di Roma 1)Borgo Quinzio-Atletico Canneto (arbitro Sanna di Ostia Lido)Castelnuovo di Farfa-Ginestra (arbitro Di Basilio di Roma 1)Tor di Quinto-Mideporte Colle Salario (arbitro Formichetti di Roma 1)Virtus Roma-Castrum Monterotondo (arbitro Tomolillo di Viterbo)Spes Poggio Fidoni-Valle del Peschiera (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Alba S.Elia, Virtus Roma 15Poggio Mirteto*, Ginestra 13Castrum Monterotondo, Alma Parioli 10Valle del Peschiera 9Atletico Sabina*, Castelnuovo di Farfa 8Spes Poggio Fidoni* 7Eretum 6Borgo Quinzio, III Municipio 5Atletico Canneto 3Mideporte Colle Salario* 2Tor di Quinto 1*una gara in meno