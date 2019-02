LA CRONACA

RIETI - Nel recupero dell’11esima giornata di campionato di Prima categoria, vince per 2-0 l’Alba Sant’Elia il match che vedeva di fronte ai ragazzi di mister Fioravanti il Grotti di mister Mastroiaco. Partita sottotono quella giocata dall’Alba, che ha creato poche occasioni limpide da gol, salvo però sfruttarle al massimo. Grande prova di carattere del Grotti, anche se in piena crisi di uomini, causa infortuni ed impegni di lavoro.Prima frazione di gioco povera di emozioni. Parte bene il Grotti, che pressa alto e non concede spazi di manovra ai giocatori dell’Alba. Match che rimane in sostanziale equilibrio per circa la metà della frazione di gioco, con qualche tiro velleitario degli ospiti, che non preoccupano Napoleone, e con l’Alba che trova difficoltà a giocare palla a terra. La legge del calcio, però, non perdona e perciò punisce severamente il Grotti, che subisce al 30’ il gol avversario al primo tiro in porta tentato: palla lunga sulla sinistra per Matteo Cardini che anticipa il suo marcatore, si gira in un fazzoletto e cambia gioco per l’out di destra, dove è presente Simone Cantonetti che, con un tiro incrociato al volo, beffa Pierpaolo Tulisevi e porta un vantaggio l’Alba. Nei 15’ rimanenti, Grotti tenta di pareggiare, lasciando ampi spazi difensivi, ma l’Alba non riesce ad ampliare il parziale. Finisce così il primo tempo.Nella ripresa, Alba prova a chiudere il match ma Grotti, giocando coraggiosamente, tiene bene il campo e prova a siglare il gol del pareggio. Ancora, però, poche emozioni e tanto gioco al centrocampo. Al 24’, però, è ancora l’Alba a segnare: dalla destra Cantonetti appoggia centralmente al limite dell’area di rigore per Gregori che fa esplodere un preciso tiro a giro che si insacca in rete. Nonostante il duplice svantaggio, Grotti tenta la rimonta ma i suoi giocatori sbagliano l’ultimo passaggio o il tiro. Finisce così, perciò, il match di recupero dell’11esima giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria: al “Macelletto” di Rieti, Alba Sant’Elia batte Grotti con il punteggio di 2-0.: «Gara difficile, non giocata bene dai miei ragazzi. Tutto sommato, ci prendiamo questi 3 punti. Felici per aver fatto entrare a partita in corso, anche oggi, molti giovani ragazzi della juniores. Massimo rispetto per i ragazzi del Grotti».: «Partita non facile da giocare, anche perché eravamo in piena emergenza: siamo arrivati al campo, difatti, con 11 uomini più un acciaccato in panchina. Amareggiato per il risultato ma non per la prestazione dei miei ragazzi. Hanno giocato un buon calcio, fino alla fine della partita. Un elogio va proprio a loro per l’impegno e la dedizione».: Napoleone, Alesse, Alessandro Cesaretti (dal 17’ st. Floridi), Samperna, S. Cardini, Alessio Cesaretti, Gregori (dal 30’ st. Di Casimirro), Caffarelli, M. Cardini (dal 41’ st. Scardaoni), Liberali (dal 44’ st. Sciamanna), Cantonetti (dal 41’ st. Berardi). A disposizione: Santucci, Palluzzi, Mostarda. All. Marcello Fioravanti.: P. Tulisevi, M.Carmesini, A. Carmesini, Tempesta, F. Di Perna, D’ Angeli, Pambianchi, A. Di Perna, Formichetti, M.Rossi, A.Tulisevi. A disposizione: D. Rossi. All. Emiliano Mastroiaco.: Angelucci di Rieti: 30' pt Cantonetti, 24' st Gregori.: ammoniti: S. Cardini, Liberali (A), A. Carmesini, M. Carmesini, M.Rossi, Pambianchi (G); angoli: 4-5.Futbol Montesacro 36Bf Sport* 35Amatrice** 27Atletico Canneto, Fidene 24Castrum Monterotondo, Poggio Nativo 20Alba Sant’Elia* 19Ginestra 18Mideporte Colle Salario 17Capradosso 15Poggio Mirteto 13Castel Giubileo 6Grotti 2* gare in meno