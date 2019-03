I COMMENTI

Marcello Fioravanti (Allenatore Alba Sant’Elia)

Massimiliano Tocci (Allenatore Atletico Canneto)

IL TABELLINO

Alba Sant’Elia

Atletico Canneto

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Importante vittoria di un'Alba Sant'Elia cinica e concreta che batte 4-1 un Atletico Canneto apparso stanco e con poche idee.Primo tempo ricco di emozioni. Comincia bene l’Atletico Canneto, che comincia a spingere alto, sfruttando l’estro del capitano Passarani. Tre i tiri provati dagli ospiti, ma senza incutere problemi al portiere di casa Napoleone. Al 15’ è però l’Alba Sant’Elia a passare in vantaggio grazie a Gregori, abile ad inserirsi in velocità in mezzo si due centrali difensivi ospiti ed a battere Ferrazzoli. Trascorrono 5’ ed il Canneto pareggia il conto dei gol, grazie all’autogol di Alesse, che interviene di testa per anticipare il centrale offensivo Pitotti e deposita la palla in rete: nulla può Napoleone. Grande reazione dell’Alba che, dopo due giri d’orologio, ritorna in vantaggio con Cantonetti: l’ariete offensivo penetra dall’out di sinistra ed anticipa l’uscita di Ferrazzoli. 2-1 al 22esimo minuto. Al 42’ l’Alba allunga le distanze, siglando il tris: è Liberali ad andare in gol, spizzando di testa un incisivo tiro-cross di Cantonetti dall’out di sinistra. Al termine della prima frazione, il punteggio è 3-1 per l’Alba Sant’Elia.Ripresa meno emozionante dei primi 45’, con Canneto che prova la rimonta ma la rocciosa difesa dei padroni di casa non lascia spazio. Si gioca molto a centrocampo, con gli ospiti che provano ad imbastire delle fitte trame di gioco ma l’Alba si difende con ordine, ripartendo in contropiede sfruttando la velocità della coppia d’esterni Matteo Cardini-Alessio Cesaretti. Non accade nulla di interessante fino all’ultimo minuto di recupero assegnato dal direttore di gara: al 50’ è il neoentrato Mostarda a chiudere definitivamente il match, battendo il portiere con un preciso piatto destro.Dopo la cocente sconfitta sul campo del Fidene, torna a sorridere l’Alba Sant’Elia, mentre Canneto, apparsa stanca, dovrà cercare subito di rimettersi in corsa, per cerare di allontanare le squadre che la precedono di pochi punti. Al “Macelletto” di Rieti, perciò, termina così il match: Alba Sant’Elia batte Atletico Canneto con il punteggio di 4-1.: «Per la prima volta mi devo congratulare con i miei ragazzi: oggi sono stati determinati e vogliosi di portare a casa i tre punti. Avevamo preparato bene la gara durante la settimana e i risultati si sono visti. Vorrei elogiare il nostro estremo difensore Napoleone, che ci tiene sempre a galla e che ci dà sempre sicurezza tra i pali. Infine, nota di merito va anche al giovane Mostarda, al primo gol stagionale: oggi è subentrato dalla panchina e ha dimostrato di essere un valido elemento a nostra disposizione. Avanti così!».: «Abbiamo approcciato bene la partita, dominando noi per buona parte della gara. Purtroppo, però, dopo il 2-1 la luce si è spenta. Quando quei 3-4 giocatori forti sono al 40% della condizione, è difficile fare risultato…complimenti ai nostri avversari per la vittoria: loro sono una squadra giovane e ben messa in campo».: Napoleone, Alessandro Cesaretti, Samperna, Caffarelli, Alesse (dal 21’ st. Fraschetti), Palluzzi, Gregori (dal 41’ st. Mostarda), Liberali (dal 40’ st. Cherubini), M. Cardini (dal 44’ st. S. Cardini), Cantonetti, Alessio Cesaretti. A disposizione: Chirchiu, Sciamanna, Cherubini. All. Marcello Fioravanti.: Ferrazzoli (dal 28’ pt. Chettiyar), Pastorelli, Petrivelli (dal 9’ st. Di Girolamo), Gattarelli, Croce, Maccioni, Osoja, Pandimiglio, Mencio, Passarani (dal 23’ st. Lupo), Pitotti (dal 1’ st. Ferrajoli). A disposizione: Nobili, Ferretti, D’Ascenzi. All. Massimiliano Tocci.: Amato di Tivoli: Gregori (15’ pt), Cantonetti (22’pt.), Liberali (42’pt.), Mostarda (45’+5’ st.) (Alba), Autogol (AC): ammoniti: Alessandro Cesaretti, M. Cardini, Liberali (Alba), Pitotti, Di Girolamo, Ferrajoli (AC); espulsi: Massimiliano Tocci (All. Atl. Canneto) per proteste; angoli: 3-8.