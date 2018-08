di Emanuele Laurenzi

RIETI - Una sorpresa e una conferma. La prima arriva dal mondo del calcio, la seconda da quello dell’atletica. Rieti si conferma “città sportiva” d’Italia, andando al top delle classifiche nazionali per le pratiche di alcune discipline. E’ il risultato che arriva dal periodico studio de Il Sole 24 Ore sull’indice di sportività, realizzato in collaborazione con Clas Pts Group. Nei 30 parametri complessivi che compongono l’indagine realizzata sulle 107 province italiane, Rieti stacca ben due primi posti. Nell’atletica il capoluogo sabino è ormai una certezza, visto che per il quarto anno consecutivo si conferma al vertice nazionale nella classifica de Il Sole 24 Ore, grazie allo straordinario lavoro e ai risultati della Studentesca Milardi.



La grande novità arriva dal calcio dilettanti, dove Rieti per la prima volta sale sul gradino più alto del podio. Un successo che vale doppio se si considera che, appena 4 anni fa, la città era al 66° posto nella stessa classifica. L’aumento del movimento a livello provinciale, con il grande numero di squadre della Sabina unito al salto in Lega Pro del Rieti, hanno contribuito al successo. Nel complesso la città è migliorata negli ultimi 4 anni, passando dal 63° posto complessivo del 2015 al 53° di oggi: una scalata della classifica che porta Rieti ad essere la prima del Lazio dopo Roma. La Capitale si piazza al 34° posto, mentre le altre tre province sono molto lontane: Latina al 70° posto, Viterbo al 75° e Frosinone al 78°.

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:39



