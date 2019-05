DOVE E COME VEDERE LO SPETTACOLO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Cosa si è disposti a desiderare pur di non affrontare sé stessi”? La domanda è semplice, la risposta un po’ meno. E allora i giovani attori della Compagnia Oscena di Magliano Sabina proveranno ad aiutare gli spettatori a trovare la soluzione al quesito. Come? Con “2019: Odissea sul palco”, una tragedia in due atti ispirata alle opere di Stanley Kubrick.Nata nel 2017 dal rapporto di due amici appassionati per il teatro, Daniele Vessella (sceneggiatore) e Maurizio Antonelli (regista), la Compagnia Oscena propone uno spettacolo che entra nell’intimità dei quattro protagonisti. Si parlerà di disabilità, omosessualità, integrazione, indigenza attraverso le scelte che metteranno in campo i personaggi non senza essere condizionati dal giudizio altrui e dalla profonda paura di relazionarsi col prossimo per affrontare i propri disagi. In una società che pone riferimenti e strumenti in cui nascondersi per mitigare la frustrazione di non averli raggiunti.Entrati in contatto con un ammaliante oggetto misterioso metteranno in risalto l’intima natura dell’essere umano. Ne scaturirà un viaggio fanta-grottesco in sei scene, ognuna con citazioni di famose pellicole di Stanley Kubrick, da “2001: odissea nello spazio” a “Eyes Wide Shut”. Si alterneranno sul palco sette interpreti accompagnati da una colonna sonora originale.Appuntamento al teatro Manlio di Magliano Sabina oggi 4 maggio alle ore 21 e domenica 5 maggio, in replica, alle ore 18. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 320 3120850.