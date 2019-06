© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà il giornalista e scrittore Carmelo Sardo, caporedattore cronache del Tg5, il protagonista dell’appuntamento letterario di mercoledì 26 giugno alle 18, presso la libreria Mondadori di via Roma, organizzato dalla responsabile della sezione reatina dell’Aido “Fabio Fioritoni”, Beatrice Ratti, insieme ai settori della Pari Opportunità della Provincia, guidato da Claudia Chiarinelli e del Comune di Rieti, rappresentato dall’assessore Elisa Masotti.A favore della raccolta fondi dell’Aido, l’Associazione italiana per la donazione di organi, Sardo sarà a Rieti per presentare il suo primo romanzo “Vento di tramontana” (Mondadori 2010, Laurana Editore 2018), vincitore dei premi “Alabarda d'oro” di Trieste come miglior romanzo (2010), “Salvo Randone” (2010) e “Vincenzo Licata” di Sciacca (2011) e il suo seguito “Per una madre” (Mondadori, 2014). Sardo è autore anche di “Malerba” (Mondadori, 2014) e di "Cani senza padrone. La Stidda. Vera storia di una guerra di mafia" (Melampo editore, 2017).Sardo sarà poi ospite della serata organizzata a favore della raccolta fondi Aido, a partire dalle 20, presso il ristorante "Tito" di via San Rufo. Info ai numeri 339-7949294, 393-9312774, 392-1324394.