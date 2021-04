La vittoria inizia dalla testa: grande successo per il seminario sulla psicologia dello sport

RIETI - Oltre 100 le persone che hanno partecipato al webinar organizzato dalla More Sport Asd in collaborazione con l’Associazione Psicologi Tecnici Sportivi realizzato nell'ambito del progetto della Provincia di Rieti Pro_Sport - Azione ProvincEgiovani.

A fare gli onori di casa il Presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse; poi è stata la volta dell’ On. Bruno Molea, Presidente dell’Aics Nazionale, del Consigliere con delega allo Sport del Comune di Rieti Roberto Donati e di Emanuela Perilli recentemente nominata delegata Coni per la provincia di Rieti.

Nutrita la presenza degli psicologi che hanno assistito al dibattito (visto che il seminario godeva anche del patrocinio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio). Numeri importanti anche per le altre categorie presenti: dai laureati in Scienze Motorie agli atleti, dai tecnici ai i dirigenti sportivi.

Ad introdurre i lavori è stato il Presidente della Federpesistica dottor Antonio Urso il quale, reduce dalle 10 medaglie vinte agli Europei di Sollevamanto Pesi di Mosca, ha evidenziato come sia stata fondamentale la figura dello psicologo dello sport per il miglioramento delle dinamiche di gruppo, delle relazioni umane e della performance sportiva, ma soprattutto come questo abbia contribuito all’accrescimento del potenziale personale.

Nella seconda sessione il dottor Francesco Riccardo ha approfondito le tematiche relative all’applicazione metodologica della psicologia in ambito sportivo per sviluppare una mentalità vincente e di come attraverso il mental training l’atleta riesca a gestire lo stress, a regolare l’attivazione nervosa in modo ottimale e a migliorare il proprio livello di autostima.

Nella terza sessione la dottoressa Stefania Cicchiello ha affrontato la tematica della mindfulness, vera e propria pratica di consapevolezza che porta l’individuo a vivere il momento presente con atteggiamento non giudicante. Inoltre durante la sessione sono stati fatti eseguire agli iscritti al seminario anche degli esercizi pratici da remoto.

La giornata si è conclusa alle 14 dopo una tavola rotonda densa di domande e richieste di approfondimento per i docenti.

