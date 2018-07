di Raffaella Di Claudio

RIETI - Arriva la prima esposizione sanitaria sabina. Una fiera unica nel suo genere per il territorio, promossa e organizzata dal comitato Bassa Sabina della Croce rossa italiana. L’appuntamento è fissato per domani 21 luglio dalle 9 alle 18, presso la sede del comitato Cri in via Garibaldi, a Passo Corese, dove è previsto anche un momento conviviale.



«L’obiettivo – ha spiegato il presidente Paolo Pezzotti – è innovare il sistema della sanità attraverso un evento che punta a sviluppare la conoscenza del settore e le professionalità impiegate. Durante la manifestazione verranno presentati servizi, prodotti e soluzioni di ultima generazione che le aziende e gli operatori del settore studiano per rendere più efficace il percorso di cura della persona».



Tra gli espositori, accanto al comitato Bassa Sabina, ci saranno Orion, In-site, SoFraPa, Spencer, Sartoria Schiavi, Kong spa.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA