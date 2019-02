DENTRO IL TESTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Ah! Vous les italiens!" è l'ultimo romanzo storico, frutto della penna dell'attore e già consolidato scrittore reatino Paolo Fosso. Da pochi giorni in commercio, il testo presenta un taglio atipico, infatti pure essendo fedele all'ambientazione del 1793, l’anno “del Terrore”, nel culmine della Rivoluzione francese non manca di trasmettere e penetrare la forza delle passioni dei suoi protagonisti.È la città portuale di Tolone il teatro in cui la narrazione si sviluppa. La ribellione alla Repubblica di Robespierre è in corso e nel nome del Re appena ghigliottinato, Gran Bretagna, Spagna, Regno di Napoli e Regno di Sardegna, inviano un contingente di truppe a sostegno degli insorti. Tra questi quattro giovani italiani si ritrovano avviluppati nel susseguirsi degli eventi.Come sostiene l'autore «dentro di noi coesistono varie anime, ma le situazioni contingenti segnano quale sia la prevalente. Nel romanzo duellano vividamente le migliori e le peggiori. Ad emergere - rivela in anteprima - sono la vigliaccheria e la grandezza, la netta e disarmante cesura che distingue l'una dall'altra».I quattro giovani infatti si trovano a fronteggiare il crollo delle certezze di un sistema-mondo, quello europeo, che si rivoluziona in modo assoluto. Questi per cercare di comprendere e restare al passo coi tempi hanno dalla loro solamente i mezzi del secolo precedente, ma l'impresa è ardua. E nel loro animo trova spazio uno sgomento, che l'autore definisce trasversale, «l'uomo- dice - è solo di fronte all'affastellarsi degli eventi storici, come in questi nostri anni».Così la scena narrativa propone una storia d’iniziazione che attraversa il tumulto di un'Europa in cambiamento per mezzo di vertiginose gesta, amori e battaglie. Il tutto si gioca sull'attesa sospesa di un divenire sempre incerto e disarmante, che l'autore racchiude nella frase principe del romanzo: «Tutto comincia, quanto tutto sembra sta per finire».Tra una tournée teatrale o cinematografica all'altra la genesidel «romanzo di cappa e spada», come lo definisce Fosso, ha avuto un continuo sviluppo negli anni, fino alla stesura-fiume e alla pubblicazione con Amarganta edizioni. L'aderenza alla realtà storica settecentesca mostra la scrupolosità dell'attore, la passione per la storia e la cura del suo scrivere. Lui stesso sostiene che «l'amore per la storia ha sempre affiancato la capacità di immedesimarmi nelle storie che ho incontrato, pensare quale sarebbe stata la mia vita in tale periodo mi ha permesso di raccontare i quattro protagonisti, in ognuno dei quali forse ci sono io»."Ah! Vous les italiens!" è disponibile online su Amazon (https://www.amazon.com/Vous-italiens-Italian-Paolo-Fosso-ebook/dp/B07ND6HRZ1) e Amarganta(http://www.amarganta.eu/)