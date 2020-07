Rieti, decine di agricoltori abilitati al trasporto di mezzi agricoli grazie al corso dell'Ita

RIETI - Si chiude, dopo una settimana di lezioni, il corso di 8 ore organizzato dall’Istituto Tecnico Agrario per il conseguimento del patentino per la guida dei mezzi agricoli. Un’occasione accolta calorosamente anche da numerosi ex studenti dell’Ita e da due componenti del servizio civile, attualmente impegnati presso l’azienda scolastica, che hanno approfittato delle lezioni gratuite presso la fattoria didattica (Via Tavola D’Argento).

Un documento indispensabile per gli agricoltori, che dà la possibilità di guidare i mezzi agricoli anche al di fuori dei terreni privati: questo spiega la grande affluenza al corso, che si aggiunge a quello per l’uso dei piccoli attrezzi, svolto in telematica durante il lockdown.

Si aggiunge così, grazie alle lezioni del prof. Maurizio Rossi e dell’ingegnere Luca Picchi, un tassello importante per il profilo professionale di molti giovani, linfa vitale di un settore mai abbastanza valorizzato come quello dell’agricoltura.

