RIETI - Nell’Area Food di Amatrice si è svolta oggi la finale dell’Agrichef Festival, ideato per promuovere e valorizzare i piatti tipici della tradizione contadina, attraverso la collaborazione con gli istituti alberghieri italiani.Promosso da Cia-Agricoltori Italiani e Turismo Verde, l’evento ha visto in campo anche il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice.Presidente di giuria Anna Fratini, direttrice del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice, con lei il presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse, il sindaco di Amatrice Filippo Palombini, lo chef stellato Sandro Serva, Francesco Maria Palomba dell’Accademia italiana della cucina, Elia Grillotti presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Rieti, le food blogger Alessia Dalla Massara, Laura Ciarallo, Serena Bringheli e l’allievo dell’alberghiero Simone Casini.Tredici i piatti in gara. Vincitore è stato quello proposto dall’agrichef Patrizia Zambon dal Veneto: tortelli di gallina di Lonigo al ragù trilogia di asparagi.«La cucina di qualità e i prodotti di tante parti della nostra Italia sono stati al centro di questa importante giornata – ha dichiarato il presidente della Provincia Mariano Calisse - Il mio grazie va alla direzione dell’Istituzione Formativa per l’organizzazione e per la dimostrazione che ogni giorno offre a questo territorio, impegnandosi a creare prospettive future importanti».Calisse ha poi sottolineato la collaborazione con Cia, che parte da lontano: «La vendita del kit dell’Amatriciana solidale, da loro promosso subito dopo il sisma, ha permesso di raccogliere un importante somma utile al futuro dell’Istituto alberghiero, che il prossimo anno tornerà nel luogo in cui è nato. Un ringraziamento va agli studenti, che portano ogni giorno in tavola la passione che la cucina richiede».«Il mio grazie - commenta il direttore generale Fabio Barberi - è rivolto a tutti i collaboratori dell’Istituzione Formativa, che con il loro lavoro quotidiano, non sempre sotto i riflettori, fanno sì che il Centro di Formazione di Amatrice sia un’eccellenza in Italia. Grazie anche all’impegno di Cia, che ha consentito di raccogliere 100 mila euro, già destinati agli arredi della nuova sede dell’Alberghiero ad Amatrice. Grazie al presidente nazionale Dino Scanavino anche per la collaborazione che ci vede insieme in un progetto di valorizzazione della figura degli chef in agriturismo».«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di ospitare la finale del festival degli Agrichef presso il nostro Centro di Formazione, ritengo che questa iniziativa ci rappresenti – ha aggiunto Anna Fratini, direttrice del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice - I piatti presentati sono il risultato di un grande lavoro da parte degli agrichef, nascono sicuramente dalle tradizioni e dai prodotti delle loro terre, così come le tradizioni enogastronomiche e il loro profondo radicamento con la cultura del nostro territorio, rappresentano i valori fondamentali alla base del percorso formativo dei nostri allievi. Ricordo che sono aperte le iscrizioni al prossimo anno per le figure professionali di cameriere, barman e chef. Il percorso, che prevede anche l’accoglienza in convitto, è interamente gratuito. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0746 1973516 o visitare il sito ifrieti.it».