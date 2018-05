RIETI - Il progetto Agricercando continua il suo itinerario tra le eccellenze del Lazio. Domani è il turno di Poggio Mirteto (Scalo) dove, presso il mercato contadino, i volontari di Konsumer saranno presenti con uno stand per avvicinare cittadini e produttori sotto le proprie bandiere.



Una giornata ricca di scambi, in cui saranno raccontate storie, speranze, opinioni ed in cui gli esperti di Konsumer diffonderanno materiale informativo sui temi cardini su cui si basa il progetto Agricercando: filiera corta, mercati contadini, promozione dei prodotti locali. In particolare, saranno somministrati dei questionari per comprendere quanto i cittadini ne sappiano sull'agricoltura di prossimità, la vendita diretta, gli orti urbani e la lotta agli sprechi alimentari.



«Il nostro obiettivo è quello di avvicinare i produttori ai consumatori e lo stiamo facendo attraverso una serie di iniziative nel Lazio, ed in particolare qui nel reatino, volte a valorizzare le eccellenze produttive locali - afferma Fabrizio Premuti, presidente Konsumer Italia - Vogliamo sensibilizzare i cittadini ad acquistare cibi e prodotti locali, direttamente da contadini e allevatori della zona, per sostenere l'economia circolare e creare un'alleanza fiduciaria tra i due estremi della filiera».



La giornata sarà un momento di confronto utile a generare “cultura” sui temi di Agricercando, dando voce ad agricoltori, allevatori ed imprenditori locali che, in molti casi, vantano produzioni di altissima qualità con decenni di storia alle spalle. «Promuovere le eccellenze locali e valorizzarne le differenze significa creare concretamente circuiti di produzione e consumo virtuosi, rivolti ad acquisti consapevoli e di qualità, - conclude l'avvocato Maria Antonietta Cenciarelli, responsabile territoriale Konsumer Rieti - Ciò riveste particolare importanza in un territorio come il nostro, già vessato dagli eventi sismici, in cui valorizzare le eccellenze produttive locali significa dare un'iniezione di fiducia e solidarietà quanto mai necessaria».



Sabato 12 Maggio 2018



