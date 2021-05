Lavori all'Agraria per l'orto estivo: prestazioni offerta da un'azienda di ex alunni

RIETI - L’orto didattico dell’Istituto Agrario, in via Togliatti, si prepara alla stagione estiva. Per farlo è servito l’aiuto di 3 ex alunni: gli agricoltori Antonello Angher, Danilo Testa e Riccardo Ricci titolari dell’azienda “I Cugini della Campagna” che ha fornito macchinari all’avanguardia per piantare i nuovi ortaggi e preparare il terreno.

«Con gran piacere ieri siamo tornati nella nostra vecchia scuola, per dare la dimostrazione della creazione di un orto meccanizzato e spiegare i motivi dell'acquisto da parte della nostra azienda di questi nuovi macchinari - raccontano i 3 agricoltori - Tornare li è stato un immenso onore, siamo orgogliosi del lavoro fatto e di quello che ci ha lasciato la scuola come istituto».

Una lezione diversa e ancora più efficace per gli attuali studenti, che hanno visto la pacciamatrice e la trapiantatrice in azione: la prima col compito di stendere il telo per difendere i vegetali dagli infestanti, la seconda deputata ad inserire le piante nel terreno.

Così le piante di melanzane, pomodori, insalata e zucchine sono affidate alle cure degli alunni e degli insegnanti, almeno fino alla chiusura della scuola, quando invece diventeranno competenza del personale scolastico fino alla vendita che avverrà, tra circa un mese, presso i locali dell’Istituto e al Mako di Via Micioccoli.

