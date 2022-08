Un agosto pieno di attività per il Cai di Amatrice

RIETI - Sarà un agosto pieno di attività per la sezione del Cai di Amatrice. Infatti sono molti gli appuntamenti messi in programma dalla sezione altolaziale tra escursioni e passeggiate in mezzo alla natura. Si inizierà il 6 agosto con la traversata delle creste: un trekking che si snoderà tra le vette dei monti Cima Lepri e Pizzo di Moscio. L'11 agosto, invece, ci si sposterà in terra marchigiana per la Festa Bella di Spelonga che si svolge ogni tre anni in ricordo della battaglia di Lepanto. In occasione della festa ci sarà un'escursione della sezione amatriciana all'eremo della Madonna dei Santi proprio sopra Spelonga.

Il 14 agosto tornerà come di consueto la festa di Pane e Cioccolata nei prati antistanti la Chiesa dell'Icona Passatora. Sarà un momento di gioco e divertimento per i piccoli del gruppo di alpinismo giovanile sezionale "Lupi della Laga". In questo evento verranno rievocati giochi popolari di un tempo come la corsa con i sacchi e la pentolaccia. Legata a questo evento l'escursione lungo il Sentiero Italia del Cai. Il 17, invece, sarà grande protagonista la natura del Bosco di Selva Grande. Si abbracceranno gli alberi e si arriverà nel cuore dei Monti della Laga.

Il 27 di agosto si salirà sul Monte Gorzano per ricordare tutte le vittime del sisma del 2016. Sarà una giornata davvero toccante dove si ripristinerà la targa commemorativa già installata in vetta qualche anno fa. In occasione della Sagra degli spaghetti all'amatriciana il 28 agosto il Cai di Amatrice organizzerà un'escursione sul sentiero della transumanza che da Amatrice porta fino a Cardito. Anche questa volta si camminerà su un tratto del Sentiero Italia del CAI. In ultimo, il 3 settembre si svolgerà un'escursione al rifugio Matelica a Leonessa. Insomma un calendario davvero ampio e vario da non perdere assolutamente. Per tutte le info www.caiamatrice.it oppure la pagina Facebook sezionale CAI Sezione di Amatrice.