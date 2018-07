di Raffaella Di Claudio

RIETI - Aggressione in un bar di Casperia. Questa mattina, al bar-tabaccheria-alimentari di Santa Maria in Legarano, frazione di Casperia, un uomo incappucciato ha fatto irruzione nell’esercizio pubblico dove i quel momento, erano le 7 del mattino, c’era solo la barista.



Il malintenzionato, armato di bastone, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha colpito alla testa la trentacinquenne, per poi far perdere le sue tracce. La giovane sotto shock ha chiesto aiuto alla madre della proprietaria che abita a pochi metri dal bar.

Immediata la chiamata al numero di emergenza 112 e l’arrivo dei carabinieri delle stazioni di Torri in Sabina e Casperia. La ragazza è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:23



